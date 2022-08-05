Fethiyespor'da kombineler satışta

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Fethiyespor'da sezonluk kombine biletler kulüp binasında satışa çıktı. Kombine fiyatları VIP tribün 5 bin TL, kapalı 1500 TL, maraton 750 TL olarak belirlendi.

Muğla temsilcisi sezonun ilk maçında 28 Ağustos Pazar günü Zonguldak Kömürspor'a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 4 Eylül'de Vanspor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-08-05 10:57:35



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