Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isterken yakalanan G.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Tuğba GÜRSES/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Tuğba GÜRSES
2022-08-10 18:59:18
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