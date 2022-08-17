Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı

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BODRUM, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

25 yaşında, 2.03 boyundaki uzun geçen sezon Fransa'nın Limoges ekibinde 5.7 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-08-17 12:35:00



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