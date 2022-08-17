Bodrumspor'da hedef 2'de 2



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor, bu hafta Ankara Keçiörengücü'nü de yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden yeşil-beyazlılarda geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk hafta oynayamayan yeni transferlerden Kenan Özer'in cezası biterken, Musa Caner'in ise cezası devam ediyor. Bodrumspor'da Onur Akbay ve Kenan Özer'in doğum günleri de pasta kesilerek kutlandı. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Bizim geçen sene geldiğimizden beri oluşturduğumuz bir oyun sistemi var. Bu oyun sistemine aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

"Bir oyun şablonumuz var ona göre devam etmeye çalışıyoruz" diyen İsmet Taşdemir, "Bu lig için uygun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle baskı kısmını çok doğru yapıyoruz. Her türlü varyasyonu deniyoruz. Lig uzun bir maraton ilk haftadan liderlik bizim için çok önemli değil. Biz kendi takımımızı ve yapabileceklerimizi biliyoruz. Yeni gelen oyuncularımız takıma adapte oldu. Bu sadece adaptasyon değil, bazı arkadaşlarımızın hazır olamaması bazı arkadaşlarımızın cezalı olmasından dolayı hafta hafta gidiyoruz" şeklinde konuştu. Takımın oyun stratejisinden memnun olduğunu dile getiren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Ligin genelde ilk haftaları zor olur. Yoğun sıcağa rağmen takımızı iyi bir performans gösterdi" cümlelerini kurdu.

Başkan Karakaya, "Takımımız Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda canlı bir oyun oynayarak skoru buldu. Ondan dolayı takımımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Halkımıza da teşekkür ediyorum stadımızı neredeyse doldurdular. Ufak tefek aksaklıklar oldu, ondan dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir sonraki içerideki maçımızda daha dikkatli olacağız. İlk hafta bitti, ikinci hafta Keçiören deplasmanındayız. Rakibimiz iyi işler yapan bir takım, biz de yeni olmamıza rağmen güzel işlerimizi inşallah her hafta göstereceğiz. Keçiören deplasmanından ümitliyiz. Bodrumspor takım oyununu orada da ortaya koyacaktır" diye konuştu.

SAMET'TEN MUTLUSU YOK

Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 golle galibiyetteki payı büyük olan Bodrumsporlu futbolcu Samet Yalçın çok mutlu olduğunu söyledi. Samet, "Geçen maçın Bodrum halkı için önemi farklıydı. Biz de ona göre oynayıp iyi bir galibiyet aldık. Benim açımdan da iyi oldu. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu hafta da iyi oyunla galibiyet alacağız inşallah" dedi.

Üzeyir Ergün ise "Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir performans oldu. İyi başlamak istiyorduk. Herkes gibi bizim de hedeflerimiz var. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel geldik, aynı şekilde devam ediyoruz. Mutluyuz. Ben de bir defans oyuncusu olarak elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcu, teknik direktör ve başkan açıklaması

İdmandan detay

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-17 14:22:10



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