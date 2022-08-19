6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan M.G. jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda M.G. ile birlikte 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Bodrum'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma operasyon yaptı. Bu kapsamda hakkında 2015 yılında tutuklu iken cezaevinden firar eden, 2 kez tehdit, 2 kez çocuğun cinsel istismarı ve haraket olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan arama ve yakalama kararı bulunan ve 7 yıldır firari olan M.G.'nin Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaşıldı. Jandama ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri şüpheliye ait 2 farklı adresin olduğunu tespit etti. Eş zamanlı olarak adreslere baskın yapıldı. Operasyonda M.G. ile B.G. yakalanarak gözaltına alındı. 'Vana' isimli arama köpeğinin de destek verdiği arama çalışmalarında 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 1 samuray kılıcı, 1 bilgisayar, 1 tablet ile 37 CD ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-08-19 20:50:24
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