Muğla'da, Rusya bandıralı teknede 120 kaçak göçmen yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 120 göçmen, Rusya bandıralı teknede yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 07.00 sıralarında, Mergenli Mahallesi İnardı Koyu'nda tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı Harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu, Soçi Limanı'na kayıtlı, Rusya bandıralı, 'Bırıuza' isimli tekneye operasyon düzenledi. Teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü çocuk, 17'si kadın toplam 120 kaçak, tur tekneleriyle Dalyan Mahallesi'ne getirildi. Gelgör İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, minibüslere bindirilip, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 96'sı Afganistan, 14'ü Mısır ve 10'u da Filistin uyruklu göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. Göçmenlerin içinde yakalandığı tekne, Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı'nca el koyulup, yediemine teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2022-08-21 14:18:39



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