Yattara'ya coşkulu karşılama



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.

Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

İstanbul´dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı´na gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi.

Yattara, Cumhuriyet Meydanı´nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yattara´nın karşılanmasından genel-detay görüntü DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-08-22 00:23:05



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