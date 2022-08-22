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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı

DHA

42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.
Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.
İstanbul´dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı´na gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi.
Yattara, Cumhuriyet Meydanı´nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yattara´nın karşılanmasından genel-detay görüntü
DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-08-22 10:41:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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