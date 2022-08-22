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Ibrahima Yattara, Ortaköyspor'a imzayı attı

DHA

Ibrahima Yattara, Ortaköyspor'a imzayı attı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Trabzonspor'un unutulmaz eski futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek. Dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı'nda davul zurnayla karşılanıp Muğla'ya konvoy eşliğinde götürülen emektar futbolcuyla kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Özgür Bekci, "Yattara ülkemizin sevilen isimlerinden. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte Yattara´yı takıma kazandırmak istedik. Muğla futboluna renk katacak" dedi.
Başkan Hüseyin Uçar, 2018 yılında takımı kurduklarını belirterek, "Profesyonel liglere kısa zamanda çıkacağız. Şampiyonluğa oynayacak takım kuruyoruz. Flaş transferlerimiz devam edecek. En büyük transferimiz Yattara oldu. Kendisi, biz ve taraftarlarımız mutlu olacak. Yattara transferinde olumlu ve olumsuz dönüşler oluyor. Biz kendi doğrularımız ile hareket ediyoruz. Muğla´nın tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Amacımız önce Bölgesel Amatör Lig´e, daha sonra 3'üncü Lig´e çıkmak" diye konuştu. 
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"
Yattara ise taraftarların kendisini çok güzel karşıladığını belirterek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Yeşil sahalara döneceğim için mutluyum. Ortaköyspor´un projesini beğendim. İçerisinde bulunmak istedim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ortaköy taraftarını stadyuma bekliyorum" cümleleriyle duygularını ifade etti.
Konuşmaların ardından Yattara, kendisini Ortaköyspor´a bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yattara´nın imza töreninden görüntüsü
Yattara´nın Ortaköyspor forması giymesi
Yattara´nın sözleşme imzalaması
Yattara´nın taraftarlar ile fotoğraf çekilip, forma imzalaması 
Kulüp Başkan Yardımcsı Özgür Bekci´nin konuşması
Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar´ın konuşması
Yattara´nın konuşması HABER-KAMERA: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2022-08-22 17:27:48

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