Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Dalgıç kıyafeti giyen 3 göçmenin, yüzerek adalara geçmeye çalıştığı belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Ağustos günü saat 01.20'de, Akyarlar açıklarında 3 kaçak göçmenin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, karaya getirildi. Bu kez saat 02.22'de, Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında dalgıç kıyafetli 3 kişinin, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi alındı. Bölgeye ulaşan ekipler, Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni daha yakalayıp, kıyıya getirdi. Toplam 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-23 13:34:27



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