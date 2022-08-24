Bodrumsporlu Celal'in gurur tablosu

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BODRUM, (DHA)Bodrumspor'un altyapısından yetişip yıllardır Erkan'la birlikte takımın değişilmezi olan 28 yaşındaki Celal Dumanlı, yeşil-beyazlı formayla her ligde gol atmayı başardı. 2012'den beri A takımda yer aldığı Bodrumspor'da 2015'te Bölgesel Amatör Lig, 2017'de 3'üncü Lig ve geçen yıl 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Celal, 1'inci Lig'deki ilk golünü geçen hafta Ankara Keçiörengücü ağlarına gönderdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-08-24 10:45:41



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