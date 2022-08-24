Bodrumspor 3'te 3'e konsantre oldu



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada oynadığı maçlardan galip ayrılan Bodrumspor, ligin 3'üncü haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lige adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bizim hedefimiz belli. Biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz. Her maç bizim için zor. Bizim hep iyiyi arama gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı, yapmaya da başladılar ve inşallah devamı gelir" dedi.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, ligin ilk iki haftasında etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı. Ligde 6 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip 3'üncü haftada evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Bodrumspor'da, hazırlık kampında geçirdiği sakatlıktan dolayı Koray Kılınç yer almadı.

Öte yandan, yeşil-beyazlılarda geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in kart cezası sona erdi.

"AMACIMIZ LİGE ADAPTE OLMAK"

Ligin ilk haftasında elde edilen galibiyetler ile ilgili değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kırılma olabilir mi, olabilir futbol bu sonuçta. Yaşanmadan, görmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz sezon başında kadro planlaması yaptığımızda geçen seneki oyuncularımızın da bize katkı sağlayacağını, her ligin oyununun ayrı olduğunu ama bu ligin oyununun mücadeleden geçtiğini biliyorduk. Ona göre de hazırlandık, ilk iki haftada da bu sonuçlar gelmiş olabilir. Gönül ister ki daha da fazla gelsin ama lig zor bir maraton, yarış zor bir yarış. Biz ilk söylediğimizin her zaman arkasındayız. Bizim amacımız bu ligi iyice tanımak ve bu lige adapte olmak. Bununla beraber tabi ki benim bir hoca olarak, oyuncu grubumun ve yöneticilerimizin zaten iddialı bir karakter ve kişiliğimiz var. Bulunduğumuz her yerde hedef yapmayı isteriz. Ligimizin gerçeğini de biliyoruz, kendimizin gerçeğini de biliyoruz. Biz şu an sadece bu lige renk katmak, bu ligin oyununu güzel bir şekilde oynamak, izleyen herkesten oyun anlamında vgüler duymak. Öncelikli olan bizim için şu an bunlar. Bunları yaptığımız zaman başarı da kendiliğinden gelecektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey takımımızın bu ligde iyi bir oyun oynaması. Yarın öbür gün yenilsek bile iyi bir oyunla yenilmesi. Bizim hedefimiz belli, biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz" dedi.

Adanaspor maçının önemine de değinen Taşdemir, "Her maç bizim için zor. Adana takımı iki maçta da öndeyken berabere bitti. Onlarda yeni bir oluşum içerisinde. Yeni oyuncuları var, iyi takım olma yolunda ilerliyorlar. Maçı maç saati belirler, o an için maça iyi konsantre olan genelde kazanıyor. Bizim hep iyiyi arama gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı, yapmaya da başladılar ve inşallah devamı gelir. Bizim için ligdeki en zor maçlardan bir tanesi, çünkü her maçımız zor" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Keçiörengücü'ne attığı golden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bahadır Erol, "Lige böyle başlamayı bekliyorduk ama bunu kendi içimizde yaşıyorduk. Her şey beklediğimiz gibi gidiyor ve umarım bundan sonra da böyle devam eder. Bodrumspor'u en iyi şekilde en iyi yerlerde temsil ederiz. İyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Adanaspor maçında bir sistemimiz var, bunu geçen haftalarda olduğu gibi sahaya yansıtabilirsek oradan da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Gol atmak keyifli bir şey, takımıma faydası olduğu için bu daha mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Adanaspor maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Cenk Şen, "Takım olarak hedeflerimize maç maç bakıyoruz. Sezon sonu inşallah istediğimiz yerde olmayı planlıyoruz. Kendi performansım hakkında eksiklerimin olduğunu düşünüyorum. Hocalarım ağabeylerim, takım arkadaşlarım destek oluyorlar. Takım olarak birlikteliğimiz çok iyi. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Adanaspor maçına iyi hazırlanıyoruz, hedefimiz galibiyet" diye belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktör ve futbolcu açıklaması

İdmandan detay

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-24 13:20:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.