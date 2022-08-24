Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden



Cavit AKGÜNTuba GÜRSES/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip yoldan çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada devrilen cipten yola savrulan 5 turist hayatını kaybetti, 4 turist de yaralandı.

Kaza, saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine seyir halinde olan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari aracı cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Bu sırada arakasından gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 turist de yaralanırken sürücü Arslan'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Kazadan sonra devrilen safari cipinin sürücüsü Murtaza Arslan ile arkasından gelerek bu araca çarpan otomobilin sürücü Ali Kudret Temizkalay gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN -Tuba GÜRSES

2022-08-24 20:13:22



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