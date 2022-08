Bodrum´da Ukrayna´nın 'bağımsızlık günü' savaş protestosu ile kutlandı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna´nın 31´inci Bağımsızlık Günü'nde Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına dövizlerle tepki gösterdi.

Ukrayna´nın 31´inci Bağımsızlık Günü dolasıyla Bodrum´da etkinlik düzenlendi. Ukraynalılar Derneği tarafından Belediye Meydanı´nda yapılan etkinliğe kadınlar ve çocuklar katıldı. Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatın üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen Ukraynalılar açtıkları pankartla işgale tepki gösterdi. Kutlama etkinliğinde dernek tarafından savaş mağdurları için bağış toplandı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şarkılar söylendi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, "Bugün ülkemizin en önemli günlerinden biri. Ukrayna´nın bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü. Ukrayna 31 yıl önce yeni ülke kurdu diye değil, Sovyet Rusya´dan kurtarıldı. Ukrayna´nın tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Halkımız tarihte her zaman özgürlüğü için savaşmıştır. En çok Rusya ile savaşmış ve şu an da öyle. Her zaman Ukrayna yok olsun istediler. Bugün Rusya tarafından başlatılan savaşın üzerinden tam 6 ay geçti. 8 yıl önce Kırım bölgemiz işgal edildi. Biz dilimizden, ülkemizden, kültürümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Ukrayna´da özgür yaşadık ve özgürlük için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Dernek üyesi Galina Ateş ise "Savaş sırasında bağımsızlık günümüz daha da büyük anlam kazanıyor. Vatanımız ve özgür geleceğimiz için can veren herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Hala siviller öldürülüyor. Kadın ve çocuklar zorla sınır dışı ediliyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-24 20:43:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.