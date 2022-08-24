Bodrum´da tekne sahibi ile müşteri kavgasında 1 polis yaralandı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde tekne sahibi ve müşteriler arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sırasında 1 polis memuru yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülmek istenen şüphelilerden 1'i polis aracının camını kırdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Belediye Meydanı´nda meydana geldi. İddiaya göre günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada bölgede bulunan polis ekipleri, taraflara müdahale etti, müşteri olduğu ileri sürülen kişiler bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada tekne çalışanı olduğu ileri sürülen kişiler, polise mukavemette bulundu. Yaşanan arbede sırasında 1 polis memuru yüzüne aldığı darbe ile yaralandı. Polise tekme atan ve küfür eden şüpheliler uzunca süre mukavemet göstermeye devam etti.
POLİS ARACININ CAMINI KIRDI
Polise mukavemet gösteren şüphelilerden 1´i emniyete götürülmek üzere bindirildiği polis aracının camını kırdı. Etkisiz hale getirilen şüpheli polis merkezine götürüldü. O sırada şüphelinin yakını 2 tekne çalışanı da polise tepki gösterince gözaltına alındı.
İskele önünde yaşanan olayları yüzlerce turist endişe içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-08-24 21:02:09
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