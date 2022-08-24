Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3)

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VALİ VEKİLİ YILMAZ'DAN, YARALILARA ZİYARET

Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'le birlikte Marmaris´teki kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz ve beraberindekiler hastane görevlilerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. (DHA)Cavit AKGÜNTuba GÜRSES/MARMARİS (Muğla), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜNTuba GÜRSES

2022-08-24 21:04:18



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