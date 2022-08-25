Bodrumspor Berk İsmail ile vedalaştı

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor golcüsü Berk İsmail Ünsal ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılarla vedalaşan 28 yaşındaki oyuncu Esenler Erokspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bodrumspor'a Sakaryaspor'dan gelen deneyimli forvet, 36 resmi maça çıkıp 14 gol attı. Berk, Bodrumspor'la 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu da yaşadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-08-25 10:47:23



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