İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (7)

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TATLISES'İN MİNİBÜSÜNDE BULUNAN İSİMLER BELİRLENDİ

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında minibüste bulunan kişilerin isimleri belirlendi. Minibüste, İbrahim Tatlıses'in yanı sıra polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül'ün bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücü Gültekin Gülsoy ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-25 19:05:33



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