Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Milas-Bodrum karayolu Torba kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Savaş M. yönetimindeki 34 FJD 917 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolu Torba Kavşağı istikametinde havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ersin G. yönetimindeki 48 ACN018 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan yolcu ve sürücüler araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 sürücü ve araçlarda bulunan 4 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ersin G.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-25 20:19:07



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