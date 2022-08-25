3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2)

Dünyanın en pahalı tablosu nerede?

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TUTUKLANDILAR

Muğla, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp girdikleri toplam 5 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akyüz (32) ve Galip İlhan (40) tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-08-25 21:00:06



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