İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazasında yaralandı (8)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TATLISES TABURCU EDİLDİ

Muğla´nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses´in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.Fırat AKAYTolga TAHÇI/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAYTolga TAHÇI

2022-08-25 21:17:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.