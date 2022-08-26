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Bodrumspor 3'te 3'e konsantre oldu

DHA

Bodrumspor 3'te 3'e konsantre oldu


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada oynadığı maçlardan galip ayrılarak ilk sezonunda liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor, pazar günü ağırlayacağı Adanaspor'u da gözüne kestirdi. Lige adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz. Her maç bizim için zor. Hep iyiyi arama gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı, inşallah devamı gelir" dedi.
Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda ligin ilk haftasında elde edilen galibiyetler ile ilgili değerlendirme yapan İsmet Taşdemir, "Kırılma olabilir mi olabilir. Futbol bu sonuçta yaşanmadan görmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz sezon başında kadro planlaması yaptığımızda geçen seneki oyuncularımızın da bize katkı sağlayacağını, her ligin oyunun ayrı olduğunu ama bu ligin oyununun mücadeleden geçtiğini biliyorduk. Ona göre de hazırlandık, ilk iki haftada sonuç aldık" diye konuştu.
"Gönül ister ki daha da fazla devamı gelsin ama lig zor bir maraton, yarış zor bir yarış" diyen Taşdemir, "Biz ilk söylediğimizin her zaman arkasındayız. Bizim amacımız bu ligi iyice tanımak bu lige adapte olmak. Bununla beraber benim bir hoca olarak, oyuncu grubumun ve yöneticilerimizin zaten iddialı bir karakter ve kişiliğimiz var. Bulunduğumuz her yerde hedef yapma isteriz. Ligimizin gerçeğini de biliyoruz, kendimizin gerçeğini de biliyoruz. Biz şu an sadece bu lige renk katmak, bu ligin oyununu güzel bir şekilde oynamak, izleyen herkesten oyun anlamda övgüler duymak istiyoruz. Öncelik olan bizim için şuan bunlar. Bunları yaptığımız zaman başarı da kendiliğinden gelecektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey takımımızın bu ligde iyi bir oyun oynaması, yarın öbür gün yenilsek bile iyi bir oyunla yenilmesi. Bizim hedefimiz belli biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
BAHADIR ÇOK MUTLU
Ligde geçen hafta Keçiörengücü'ne attığı golden dolayı mutlu olduğunu belirten Bahadır Erol, daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Bahadır, "Lige böyle başlamayı bekliyorduk ama bunu kendi içimizde yaşıyorduk. Beklediğimiz gibi gidiyor her şey umarım bundan sonrada böyle devam eder ve Bodrumspor'u en iyi şekilde en iyi yerlerde temsil ederiz. Takımı iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Adanaspor maçında bir sistemimiz var, bunu geçen haftalarda olduğu gibi sahaya yansıtabilirsek oradan da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Gol atmak keyifli bir şey, takımıma faydası olduğu için bu daha mutluluk verici" dedi.
CENK: TEK HEDEF GALİBİYET
Adanaspor maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Cenk Şen ise, "Takım olarak hedeflerimize maç maç bakıyoruz. Sezon sonu inşallah istediğimiz yerde olmayı planlıyoruz. Kendi performansım hakkında eksiklerimin olduğunu düşünüyorum. Hocalarım, abilerim, takım arkadaşlarım destek oluyorlar. Takım olarak birlikteliğimiz çok iyi bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Adanaspor maçına iyi hazırlanıyoruz, hedefimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.
ESKİLER TAŞIYOR
Spor Toto 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonunda 2'de 2 yapıp 6 puanla liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor'u eski futbolcuları sırtlıyor. Yaptığı transferlere rağmen ilk 2 haftada sahaya geçen sezon 2'nci Lig'de kadroda yer alan isimlerin ağırlıkta olduğu kadrolarla çıkan Bodrumspor'da golleri de eskiler attı. İlk 2 haftada rakip ağlara 6 gol gönderen yeşil-beyazlılarda Samet 2, Bahadır, Celal Dumanlı ve Süleyman Özdamar birer kez ağları sarstı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktör ve futbolcu açıklamaları
İdmandan detay
Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-08-26 10:37:14

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