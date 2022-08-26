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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor'dan son hafta bombaları

DHA

Fethiyespor'dan son hafta bombaları


FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta sınavında pazar günü Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak Fethiyespor, transferde imzaları üst üste attırdı. Muğla temsilcisi, Gönen Belediyespor'dan altyapısında yetişen 21 yaşındaki 10 numara Oğuzhan Bayram'ı yuvaya döndürürken, Fenerbahçe altyapısından 17 yaşındaki golcü Burak Özduman, Sivas Belediyespor'dan 29 yaşındaki stoper Doğancan Kılıç, 24Erzincanspor'dan 30 yaşındaki sol bek İlyas Yılmazer ve 1922 Konyaspor'dan 23 yaşındaki santrfor Mustafa Apardı'yla sözleşme imzaladı.
Fethiye, altyapıdan Cihan Kazan ve Erdinç Acu'yu da profesyonel yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-08-26 13:22:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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