Safari cipin sürücüsü: Emniyet kemeri için uyardım, kimse beni takmadı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Irak uyruklu 5 turistin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan safari cipin sürücüsü Murtaza Arslan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Arslan'ın ifadesinde, olay yerine 800 metre kala araçtakileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardığını, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini söylediği öğrenildi.

Kaza, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça kara yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça yönüne giden Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen cip, metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan 3 kişiden cipin şoförü Murtaza Arslan tutuklandı, tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile otomobilin sürücüsü Ali Kudret T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapacak.

'KAZA YERİNE 800 METRE MESAFE ÖNCESİNE KADAR UYARDIM'

Bu arada tutuklanan Murtaza Arslan´ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Arslan ifadesinde, "Araç harekete başlamadan ve devamında hatta kaza yerine 800 metre mesafe öncesine kadar araçta bulunanlara emniyet kemeri için uyardım, ancak kimse beni takmadı. 4050 kilometre hızla ilerliyordum. Yağış nedeniyle virajda aracın kontrolünü kaybettim. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, suçsuzum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-08-27 13:24:00



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