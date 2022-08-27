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Tatlıses'in yaralandığı kazada kamyon şoförü serbest bırakıldı

DHA

Tatlıses'in yaralandığı kazada kamyon şoförü serbest bırakıldı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında türkücü İbrahim Tatlıses'in de olduğu 8 kişinin yaralandığı kazada kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tatlıses'in şoförü ise ifadesinde karşı şeritten gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve şok yaşadığını ifade etti.
Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.
TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören Tatlıses´in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK
Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.
SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI
İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamına taburcu olduktan sonra ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi. Tatlıses, dün akşam da Çeşme'de konser verdi. Tatlıses dışındaki diğer yaralılar da tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-08-27 14:00:27

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