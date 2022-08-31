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Bodrumspor liderliği korumak istiyor

DHA

Bodrumspor liderliği korumak istiyor


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)İLK kez yer aldığı Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider tamamlayan Bodrumspor, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Ligin en iddialı ekiplerinden kendisi gibi 7 puanlı Eyüpspor'la pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmaya Yalıçiftlik Tesisleri'nde hazırlanan yeşil-beyazlılarda Başkan Rıza Karakaya, "Bizim mütevazi bir kadromuz var. Takımımıza inanıyoruz. Lige iyi başlangıç yaptık ve şu an lideriz ama bizim hedefimiz bu ligde kalıcı olmak, Türk futboluna güzel işler yaparak Bodrum'un adını daha iyi bir şekilde duyurmak. 3 haftalık performansları için sporcularıma, taraftarıma ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu 
"Bu hafta 300 milyon TL bütçeli, bizden 4 kat daha fazla bütçeye sahip Eyüpspor ile oynayacağız" diyen Karakaya, "Onlar direkt şampiyonluk adayı. Biz kendi sınırımızı biliyoruz ama takımımıza da güveniyoruz. Karşılarında birbirlerine kenetlenmiş bir takım görecekler. Ben bütün Bodrum halkını cumartesi maça bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza eminim. İlk hafta elektronik bilet sistemiyle ilgili sıkıntılar çoktu. Geçen hafta bunlar minimuma indi. 90 yıllık tarihimizde ilk defa çıktığımız bir ligdeyiz. Bu sistem ilk kez kuruluyor. Ondan dolayı ufak tefek arızalar olacaktır. Taraftarımızın sisteme uyum sağlaması bir süreç alıyor. Bundan sonra alıştık, süreç daha iyi ilerleyecek" dedi.
TAŞDEMİR: FUTBOL SAHADA OYNANIR
Eyüpspor maçına konsantre olduklarını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bizim için her maç zor, bunu her hafta söylüyorum. Rakip fark etmeksizin oyunumuz var ve onu oynamaya çalışıyoruz. Adanaspor maçında düşük oynadık. Özellikle 2-1 mağlup duruma düşene kadar düşük bir oyun sergiledik. Ondan sonraki reaksiyon çok iyiydi. Seyrettiğinizde çok keyifli bir maç oldu. Celal çok farklı bir oyuncu tiplemesi. Özellikle geçen seneden çok faydalandığımız bir oyuncu kardeşimiz ve her geçen gün performansı da artıyor. Çok özverili bir oyuncumuz. Bu özverinin karşılığını da alıyor. Bu haftaki rakibimiz Eyüpspor kadro kalitesi olarak çok farklı isimlerden kurulu. Süper Lig ayarında takım yaptılar. Ancak futbol sahada oynanır. Sahada o gün kim günündeyse sonuç ona göre belirlenir. Biz de inşallah sahada daha çok doğrular yapan takım oluruz" ifadelerini kullandı.
CELAL: DOĞDUĞUM, BÜYÜDÜĞÜM ŞEHİRDE BU BAŞARI GURUR VERİCİ
Bodrumlu olup Bodrumspor'un altyapısında yetişen, kulüpte Bölgesel Amatör Lig'den beri forma giyerek oynadığı her ligde gol atmayı başaran santrfor Celal Dumanlı, çok gururlu olduğunu söyledi. Tüm kariyerini Bodrumspor'da geçiren 28 yaşındaki futbolcu, "Her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Doğduğum ve büyüdüğüm şehirde böyle bir başarı elde etmek benim için gurur verici bir şey. Ligler arasında farklar var. Bundan dolayı gereğinden fazla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.
SÜLEYMAN GÜNEŞ: MÜCADELEMİZ ÜST SEVİYEDE
Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncularından Süleyman Güneş ise, "Adanaspor'la 3-3 berabere kaldığımız geçen maç için bir anlamda üzgünüm, bir anlamda mutluyum. Çünkü verdiğimiz mücadele çok üst seviyede. Her hafta aynı motivasyonla maça çıkmaya çalışıyoruz. Havanın sıcaklığı bazen etkiliyor ama mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Maçın kırılma anı benim direkten dönen topum olabilir. Kendimi ne kadar yıpratsam da maça geri dönemiyorsun. Takımda bir aileyiz gibiyiz. Eyüpspor maçı için hazırlıklara başladık. Bu maçında çok iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bodrumspor antrenmanından detay
Başkan Rıza Karakaya'nın açıklamaları
Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in açıklamaları
Futbolcu Celal Dumanlı'nın açıklamaları
Futbolcu Süleyman Güneş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-08-31 13:45:01

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