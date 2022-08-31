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Bodrum´da av sezonu coşkusu, balıkçılar `Vira Bismillah´ dedi

DHA

Bodrum´da av sezonu coşkusu, balıkçılar `Vira Bismillah´ dedi


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, 2022-2023 av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar `Vira bismillah´ diyerek denize açıldı. Balık sezonu öncesi düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalarda bereketli bir sezon olması temennisinde bulunuldu.
Denizlerde av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Muğla'da da balıkçılar denize açıldı. Bu kapsamda, Bodrum Gündoğan Balıkçı Barınağında bir dizi etkinlik düzenlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sezonun açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 25 bin yavru çipura bırakıldı.
Balık ekmek ikramı yapılan programda halk oyunları gösterileri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra etkinlikte balık mezattı yapıldı. Konuşmaların ardından, sezonun açılışı dolayısıyla pasta kesildi. Bununla birlikte protokol üyeleri, balıkçılara belgelerini takdim ederek nazar boncuğu hediye etti. Dualar eşliğinde protokol üyeleri kurdele keserek, bereketli biz sezon diledi. Etkinlik kapsamında protokol tarafından ağlara marka takıldı. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ilk ağlarını atmak üzere denize açılarak 'Vira bismillah' dedi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
'AV SEZONU BEKETLİ OLSUN'
Av sezonun bereketli olmasını dileyen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bir balıkçının ekmek teknesinin ne olduğunu son derece iyi bilen sizlerden bir kardeşinizim. Biz il müdürlüğü olarak bu denizlerin temiz ve bereketli olması, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve gelecek kuşaklara bırakabilmek için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bölgemize Türkiye´nin çeşitli illerinden amatör balıkçılar geliyor. Bölgemize gelen dostlarımız lütfen atıklarını denize atmasın. Av sezonumuzun bereketli, bolluk içinde olması ve kazasız belasız devam etmesini diliyorum. Vira bismillah diyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
'350 BİN KİŞİ EKMEK YİYOR'
Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçılığın ekonomiye katkısi ile ilgili bilgiler verdi, "15 Nisan´da yasağa giren balıkçılığımız bugün Gündoğan´da sezonu açmış olacağız. Denizlerimizde 18 bin 796 tekneyle balıkçılık yapan balıkçılarımız yılda 328 bin ton balık yakalayıp Türkiye´ye 1,5 milyar dolarlık liralık ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Dolaylı olarak 350 bin kişi bu sektörden ekmek yemektedir" diye konuştu.
'DOĞA PLASTİK ŞİŞEYİ 250 SENEDE YOK EDİYOR'
Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Balıkçılık anlamında önemli bir gün. Av yasağının son günündeyiz. Balıkçılık bugün başlamayan yüz yıllardır devam eden bir uğraştan bahsediyoruz. 250 sene sonra balıkçılık yine yapılacak biz olmayacağız, tek olacak olan plastik şişeler. Çünkü doğa onları 250 senede yok ediyor. Özellikle deniz temizliği konusunda daha titiz, daha duyarlı olmanızı rica ediyorum" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise balıkçılığın yüz yıllardan beri yapıldığını belirterek, "Binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bu topraklarda bu denizlerde yaşayan sevgili balıkçılarımızın yanındayız. Bu topraklar binlerce yıldır binlerce denizci yetiştirmiş. Bugün balıkçılarımızın bayram günü. Önümüzdeki sezonda avları daha bolsun, bizlere güzel balıklar getirsinler. Her zaman kazasız belasız bir av sezonu diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-08-31 23:13:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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