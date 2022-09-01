Bodrumspor'da Erkan'ın 200´üncü maç gururu

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez, yeşil-beyazlı formayla bu hafta Eyüpspor karşısında profesyonel kategorideki 200´üncü maçına çıkacak. Kariyerinde 8 yıldır Bodrumspor forması giyen 36 yaşındaki Erkan, kulüpte 199 profesyonel lig ve Türkiye Kupası maçında oynadı. Bodrumspor´a 7 Ağustos 2014'te Bölgesel Amatör Lig'deyken Çine Madranspor´dan transfer olan Erkan Değişmez, amatörün yanı sıra 3´üncü Lig, 2´nci Lig, 1´inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor formasını giyip şampiyonluklar yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-09-01 13:57:47
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.