Bodrumspor'da Erkan'ın 200´üncü maç gururu

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez, yeşil-beyazlı formayla bu hafta Eyüpspor karşısında profesyonel kategorideki 200´üncü maçına çıkacak. Kariyerinde 8 yıldır Bodrumspor forması giyen 36 yaşındaki Erkan, kulüpte 199 profesyonel lig ve Türkiye Kupası maçında oynadı. Bodrumspor´a 7 Ağustos 2014'te Bölgesel Amatör Lig'deyken Çine Madranspor´dan transfer olan Erkan Değişmez, amatörün yanı sıra 3´üncü Lig, 2´nci Lig, 1´inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor formasını giyip şampiyonluklar yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-09-01 13:57:47



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