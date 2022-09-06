Bodrumspor'da Jahovic yine tarihe geçti

BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'u da 3-0 yenerek 10 puanla henüz ilk haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğundan inmeyen Bodrumspor'da Adis Jahovic kısa sürede bir kez daha kulüp tarihine geçen isim oldu. Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçirdi. Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74'üncü dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu. Jahovic, 90'ıncı dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek siftahını yapmış oldu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-09-06 11:18:52
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