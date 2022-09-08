Erdem Çetinkaya yeniden Bodrumspor'da

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon Bodrumspor'da ter döken 21 yaşındaki santrfor, 1 yıllığına tekrar yeşil-beyazlı ekibe kiralandı. Erdem'in satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2022-09-08 17:29:28



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