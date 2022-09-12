Bodrumspor ilk üzüntüsünü İzmir'de yaşadı



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk sezonuna lider başlayan Bodrumspor, ilk mağlubiyeti geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finalini kazandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaşadı. Henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Altay'a konuk olan yeşil-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Altay'ın kazanmayı hak ettiğini belirterek kötü oynadıklarını ifade etti.

Altay karşısında oyun ve mücadele olarak eksik kaldıklarını anlatan Taşdemir, "Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Altay galibiyeti hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-09-12 10:34:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.