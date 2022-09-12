Yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti. Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti. Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-09-12 13:54:12
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