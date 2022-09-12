6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi (2)

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10 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Mehmet ÇİL / DATÇA (MUĞLA), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-12 19:20:02



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