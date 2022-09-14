Muğla orman yangını(3)

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HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADIMuğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı. Öte yandan yangına, 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi, 8 helikopter ve 5 uçak müdahaleye devam ediyor.Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-14 07:27:40



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