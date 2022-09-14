Muğla'da orman yangını (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



50 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi yakınlarında çıkan ve 7 saatte kontrol altına alınan yangında, 50 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-14 11:15:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.