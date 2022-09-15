Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı

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Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tarihi Knidos Antik Kenti yakınlarında Karia yolu parkurunda kaybolan 2 İngiliz turist, jandarma tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Datça'da saat 16.00 sıralarında tarihi Karia yolunda yürüyüşe çıkan 2 İngiliz turist, parkur dışına çıkınca dönüş yolunu kaybetti. Çıktıkları dağ yolunda mahsur kalan iki turist, telefonla yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yaklaşık 30 dakika sonra 2 İngiliz turisti kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen turistler, jandarma eşliğinde güvenli bölgeye getirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-15 22:59:07



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