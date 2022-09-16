'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıç, 7 milyon liraymış



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ürettikleri sahte alkolü kargoyla piyasa sürenlere yönelik 'Zincir' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın ise 7 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri; Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın değerinin ise 7 milyon lira olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-09-16 13:39:10



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