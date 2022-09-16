Muğla'da denize düşen 4 göçmenden 1'i boğuldu

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan lastik bottan denize düşen kaçak göçmenlerden 1´i öldü, 3´ü kurtarıldı. Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.06'da Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan botun önü kısa sürede kesildi. Lastik botta bulunan 12 göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı. 4 göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalarda 3 göçmen kurtarılırken, 1'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-09-16 16:14:08



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