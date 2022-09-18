Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 turist JAK ekiplerince bulundu



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanda kaybolan Fransız 2 turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

Fransa'dan Fethiye ilçesine tatile gelen Lahtanı Sarah ile Moreau Matthieu, dün saat 17.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi Afkule mevkisinde yürüyüşe çıktı. Ancak Sarah ile Matthieu, bir süre sonra bölgede kayboldu. İki turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Turistler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumlarının iyi olduğu belirlenen Lahtanı Sarah ile Moreau Matthieu, kendi istekleri üzerine otellerine bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-09-18 16:48:17



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