Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden dosyası bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ üyesi 3 şüpheli, 19 Eylül'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.
Öte yandan polisin son 1 aydaki FETÖ operasyonları kapsamında, 16 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN
2022-09-21 16:46:53
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