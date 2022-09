Muğla'da 1 hektar ormanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış; 1 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 1 hektar ormanın kül olduğu yangınla ilgili M.Y. (20) gözaltına alındı. Yangının, M.Y.'nin attığı sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangını söndürmeye çalıştığı sırada sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., adliyeye sevk edildi.

Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda 22 Eylül günü saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT) yaptığı araştırmada M.Y.'nin tavuklarını toplamaya çalışırken attığı sigara izmaritinden yangının çıktığı belirlendi. Jandarma, bölgeden motosiklet ile kaçan şüpheliyi, bir okulun bahçesinde gözaltına aldı.

Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı sırada sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

