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Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş

DHA

Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, 1 hektar ormanın kül olduğu yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Y.'nin (20), jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Y., ifadesinde, "Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim" dedi.
Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 22 Eylül günü saat 19.00 sıralarında, yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 4 itfaiye aracı ile ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgeden motosikletle kaçan M.Y.'yi, okulun bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alevleri söndürmeye çalışırken sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.Y., jandarmadaki ifadesinde ise "Tavuklarımı toparlamaya çalışıyordum. Elimde bulunan sigara izmaritini yere attım. 3-4 dakika içinde yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Ne yapacağımı bilemedim. Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim. Kasıtlı hiçbir şey yapmadım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN
2022-09-27 10:45:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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