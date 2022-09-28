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Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

DHA

Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü İbrahim Dural (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Beyobası Mahallesi Kocabel mevkisinde meydana geldi. Fethiye yönünden Muğla'ya giden İbrahim Dural'ın kullandığı 48 EV 50 plakalı kamyonet, Ferdi Demirer (42) yönetimindeki 45 U 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen İbrahim Dural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN
2022-09-28 11:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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