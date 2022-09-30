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Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, gereğini yapacağız

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, gereğini yapacağız


Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/MUĞLA,(DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırması ile ilgili, "Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü korumak için her türlü adımı atacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nın '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak için Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki programda basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "İl ziyaretleri vesilesiyle, milletimizin bizden beklentilerini dinliyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ege'deki haklarımızın korunmasında Muğla çok önemli. Turizm diplomasisini destekliyoruz. Daha nitelikli turizm için çalışıyoruz. Tarihi, doğası ve insanıyla önemli değer olan Muğla'ya çok teşekkür ediyoruz. Her coğrafyada etkiliyiz. Hem doğuyla hem batıyla konuşabilmemiz dış politikamıza güç katıyor. Avrupa'nın ortasındaki savaş, salgın, terörizm gibi sunmalar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğine çözüm arayışımız sürüyor. Hizmet sevdamız Türkiye'nin her alanına yayıldı" diye konuştu.
Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Muğla, tarımdan turizme her alanda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Biz de buna destek vermek için çalışıyoruz. Kendi potansiyelini ortaya çıkaran, üreten bir Türkiye var. Hedefimiz hep daha ileridir" ifadelerini kullandı.
'KKTC'NİN HAKLARINI HER ZAMAN KORUDUK, KORUYACAĞIZ'
Yunanistan'a, 'Kimsenin arkasına sığınmayın' uyarısında bulunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Biz 'olur' vermeseydik Yunanistan NATO üyesi olamazdı. Yunanistan arkamda o var, bu var diye söylemlerin arkasına sığınırsa kendisi kaybeder. Sorunlarımız var. Bunların çözümü için diplomasiyi seçiyoruz ama Yunanistan tam tersine davranmaya başladı. Burada uluslararası hukuka uyması lazım. Yunanistan, 'Avrupa Birliği tam arkamızda bulunur' derse yanılır. Onlar da sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu konu, Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirildi. Bu noktaya nasıl geldik? Biz garantör ülkeyiz. Garantör ülke olarak KKTC'nin de haklarını savunmak zorundayız. Oradaki Türk kardeşlerimizi korumak, kollamak bizim hakkımız. 1960'lar, 1974'ler konuşuluyor ama o günler geçti artık. O günlere dönülmesine müsaade etmeyiz. KKTC'nin haklarını her zaman koruduk, koruyacağız."
'KKTC VE KIBRIS TÜRK'ÜNÜ KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ATACAĞIZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili, şu değerlendirmede bulundu:
"Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargoları var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, Rum tarafının kara para aklamada en önde gelen yerlerden birisi olması. Neymiş efendim, son zamanlarda Rum kesimi ABD ile kara para aklama konusunda iş birliği yapmış. Kara para aklama konusunda da iş birliği yapmış olabilir. Benim elimde veriler olmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bunun karşılığı Rum tarafının ABD'den silah almasına izin vermek mi olması lazım? Başka destekler verebilir, maddi destek verebilir. Ama Ada'da Türk tarafı-Rum tarafı dengesi var. ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında da bir denge politikası izliyordu. Bu politikadan 2 yıldır uzaklaşmaya başladı. Bu konuda biz uyardık. ABD bu son kararıyla da aslında denge politikasını tamamıyla bozduğunu, tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor. ABD bir karar aldı. Rum tarafı silah alır, almaz. Bugüne kadar KKTC'de biz gerekli tedbirleri aldık. Bu karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü korumak için her türlü adımı atacağız. Bunlar teknik konular. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda değerlendirmelerini yaptı. Artık başkalarının aldığı kararlara boyun eğmeyen bir Türkiye'nin olduğunu da dosta düşmana herkese göstermemiz gerekiyor."
'YUNANİSTAN AYAĞINI DENK ALMALI'
Toplantının ardından sivil toplum kuruluşu üyeleriyle de buluşan Çavuşoğlu, "Komşuluk hukukundan nasibini almayan Yunanistan ayağını denk almalı. Yunanistan kendi bildiği şu sözü unutmasın: Yumurta taşın üstüne düşse de taş yumurtanın üstüne düşse de kırılan yumurta olur. Adaların silahlandırılması konusunda BM'ye 2 mektup yazdık. Yunanistan'ı bu kadar zıvanadan çıkaran bizim kararlı ve kendimizden emin adımlarımız. Yunanistan bu mektuplara zayıf ve politik cevaplar verdi. Hukuki bir cevap verilmedi. 3'üncü bir mektup yazdık. Bakalım Yunanistan buna ne zaman demagoji içerikli bir mektup yazacak? Göreceğiz" dedi.
ABD ile görüştüklerini de kaydeden Çavuşoğlu, "Bunların oyuncağı olmamaları gerektiğini belirttik. Kıbrıs konusunda atacağımız adımları söylemiştik. Ege ve Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuzu kimseye yedirmeyiz. Herkes bu konuda aklını başına alsın. Türkiye, bu konularda tek yürektir" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'ın cenaze törenine katılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2022-09-30 13:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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