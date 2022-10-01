Doğa yürüyüşünde kaybolan turist, JAK ekiplerince bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittiği ormanda kaybolan İngiliz turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulundu.

İngiltere'den Fethiye ilçesine tatile gelen Enfani Ghettani (34), Deve Plajı mevkinde bugün saat 14.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra bölgede kaybolan turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Enfani Ghettani, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK Timi tarafından 1 saatlik çalışmayla bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen Ghettani, jandarma ekiplerine teşekkür etti. İngiliz turist konakladığı oteline bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-10-01 20:34:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.