Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem

DHA

Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem


Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 13.58'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Adnan TÜFEKÇİ
2022-10-02 14:42:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı
YEREL HABERLER Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs ...
Bodrumspor'un düşüşü sürüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un düşüşü sürüyor
Fethiyespor gurbette yok
YEREL HABERLER Fethiyespor gurbette yok
Türkiye, kriket sporunda dünyada söz sahibi olmak istiyor
YEREL HABERLER Türkiye, kriket sporunda dünyada söz sahibi olmak ...
Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu
YEREL HABERLER Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan ...
Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliğinde kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliğinde kupalar ...
Doğa yürüyüşünde kaybolan turist, JAK ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde kaybolan turist, JAK ekiplerince ...
Fethiye'de "3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı
YEREL HABERLER Fethiye'de "3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" ...
Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri ...
Karaada'da mahsur kalan 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaada'da mahsur kalan 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı
YEREL HABERLER Muğla'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet ...
Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı
YEREL HABERLER Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler ...
Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
Topladığı paralarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Muğla'da yakalandı
YEREL HABERLER Topladığı paralarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu ...
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, gereğini yapacağız (3)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz, ...
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
YEREL HABERLER Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası Muğla’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle buluştu, esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle ...
Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği devam ediyor
YEREL HABERLER Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliği devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.