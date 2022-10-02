Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem



Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 13.58'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Adnan TÜFEKÇİ

2022-10-02 14:42:14



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