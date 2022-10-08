Fethiyespor zorlu deplasmanda



FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Ankara Demirspor'a 2-0 kaybederek iç sahadaki galibiyet serisini noktalayan Fethiyespor, yarın deplasmanda grubun iddialı ekibi Kocaelispor'un rakibi olacak. Kocaeli Stadı bakımda olduğu için Darıca İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Murat Türkoğlu yönetecek.

Fethiyespor'da kart cezalısı orta saha Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, son 2 maçta galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bu sezon deplasmanlarda kazanamadık. Oynadığımız 4 maçta 1 puan alabildik. Kocaelispor zorlu bir rakip. Ancak biz de iyi bir takımız. En iyi şekilde performans gösterip istediğimizi alacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-08 11:00:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.