'2'nci Marmaris Dövme Festivali'ne yoğun ilgi

Gökhan HEBEPCİ/ MARMARİS (Muğla), (DHA)BU yıl 2'ncisi düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali', farklı ülkelerden ve Türkiye'den ünlü dövme sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Marmaris'teki otelde 3 gün boyunca düzenlenen 'Marmaris Dövme Festivali'ne geleneksel, gerçekçilik ve kara çalışma gibi çeşitli tarzlarda uzmanlaşmış 300 dövme sanatçısı katıldı. Özellikle Rusya ve Almanya´dan festivale gelen dövme sanatçıları arasında, Türkiye'nin farklı şehrinden alanında ünlü isimler de yer aldı. Dövme tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlikler de yapıldı. Katılımcılar, 3 gün süren etkinlikte tanınmış sanatçılara dövme yaptırma imkanı buldu. Ayrıca dövme sanatının farklı kategorilerinde de yarışmalar düzenlenerek, birinci olan usta dövmecilere ödülleri verildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Gökhan HEBEPCİ
2022-10-08 13:17:53
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