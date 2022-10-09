Bodrumlu müzisyenler Onur Şener´i enstrümanlarıyla andı

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde müzisyenler Ankara´da öldürülen müzisyen Onur Şener´i anmak ve cinayeti kınamak için sessiz protestoda bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca müzisyenler enstrümanlarıyla cinayeti protesto etti.

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim´de Ankara´da müşteriler tarafından istek parçası nedeniyle çıkan tartışma sonrası mekan çıkışında öldürüldü. Olayın ardından Bodrumlu müzisyenler Onur Şener´i anmak ve cinayeti protesto etmek için Belediye Meydanı´nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup ellerindeki enstrümanlarıyla birlikte 30 dakika boyunca ayakta durarak, sessiz eylem yaptı. Eylemin ardından müzisyenler Onur Şener´in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-09 17:13:34



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