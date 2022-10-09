Yalıkavak Spor Kulübü - Nykobing Falster HK: 21-29

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 Sezonu 2'nci Eleme turu ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka takımlarından Nykøbing Falster HK ile Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu´nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk devrenin ortalarında 4 farklı üstünlüğü yakaladı. Oyundan kopmayan Yalıkavakspor, devre arasına girerken son saniye golüyle skoru 15 15'e getirdi. İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı. Maç Danimarka ekibinin 29-21´lik skoruyla sona erdi. Denizin kızları ilk maçında mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-09 18:58:38



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